Luciano Périco: "Inter está a quatro passos do paraíso"

O Inter suou para bater o América-MG. Depois de um passe açucarado de D'Ale, Edenilson abriu a contagem. O Coelho, ao contrário de outros adversários que já estiveram no Beira-Rio, não ficou no retrancão. Foi corajoso e encarou o Colorado de frente! Antes do fim da primeira etapa, Luan pegou Danilo Fernandes no contrapé, após a bola desviar em Alemão.

Claro que o Inter tem mais qualidade. Só que não dá para esquecer que a equipe de Enderson Moreira faz boa campanha. No tempo final, o jogo pegou fogo! O América-MG manteve a postura ousada e abusou da catimba. Danilo Fernandes fez milagre em chute de Edno.

O goleiro João Ricardo deveria ter sido expulso, após falta em Pottker fora da área. Em decorrência do lance confuso, o jogo parou mais de sete minutos. Na reta final, Guto Ferreira colocou Camilo, que pifou Nico López, autor do gol da vitória. Valeu a liderança isolada, e o Inter está a quatro passos do paraíso!

Direita ou esquerda

Todo o jogador de futebol é fominha! Quer estar em campo o tempo inteiro. É fato! Em conversa no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, quando perguntado sobre o lado do campo que prefere jogar, Fernandinho disse que, desde o início da carreira, sempre gostou mais de atuar pelo lado esquerdo do gramado. Ponderei que considerava que ele rende mais pelo flanco direito. O atacante gremista contou que teve poucos testes na posição com o técnico Zé Ricardo no Flamengo em 2016. Mas revelou que o técnico Renato foi quem o colocou, sistematicamente, para atuar pela direita.

Com base nos treinos, durante a pré-temporada, Fernandinho começou a se adaptar e foi pegando confiança para jogar pelo setor direito do gramado. Renato alertou que fazendo a função, o atacante iria render mais, pois poderia aproveitar melhor o potente chute de perna esquerda, quando se desloca para o meio, além de abrir espaço no flanco para a penetração de um companheiro. Ponto para o treinador!

PAUSA SONHADA _ Além de poder aproveitar toda a semana para trabalhar, entre o jogo do Bahia e Fluminense, o Grêmio ainda terá pelo menos mais dez dias sem entrar em campo, após o confronto de domingo. Devido à rodada das Eliminatórias para a Copa da Rússia, o jogo contra o Cruzeiro, também em Porto Alegre, será somente no dia 11. Não terá viagem. Renato comemora! Terá mais tempo ainda para recuperar quem não está 100% e descansar quem anda com forte desgaste físico.

GALO DEPENADO _ No início do ano, o Atlético-MG era apontado como uma das forças da temporada. Com o andar da carruagem, o Galo desandou, e o planejamento foi para o espaço. Em julho, o presidente Daniel Nepomuceno demitiu Roger Machado, campeão estadual. Trouxe Rogério Micale, que na estreia foi eliminado da Copa do Brasil. Depois ainda caiu na Libertadores para o Jorge Wilstermann. Durou pouco! Agora é a vez do experiente Oswaldo de Oliveira. Tudo para fechar 2017 com mínima dignidade e ficar longe do Z-4.