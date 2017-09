Luciano Périco: "Teste para cardíaco"

Gigante da Galera 21/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Nem o melhor roteirista de Hollywood escreveria uma história com tanto drama, suspense e emoção como o duelo entre Grêmio e Botafogo. Jogo brigado, nervoso, de bolas na trave e grandes defesas de Marcelo Grohe e Gatito Fernandez. No geral, o Tricolor teve muita transpiração e pouca inspiração. O fazedor de gols, Lucas Barrios, usou a cabeça e meteu na rede, colocando o Tricolor na semifinal da Libertadores!

A principal dificuldade gremista no primeiro tempo foi a falta de criatividade. Usou e abusou da ligação direta. Renato teimou em escalar Léo Moura. Mas admitiu o erro ao substituir antes do intervalo, colocando Everton. O Fogão caiu de pé. Sempre levou perigo nas investidas no ataque. Na Vila Belmiro, o traiçoeiro Barcelona-EQU derrubou o Santos com 1 a 0. De todos os brasileiros, só sobrou o Grêmio, que já reservou as passagens para Guayaquil em outubro. O sonho gremista do tri da América está vivo!

Chileno em alta

Sem poder contar com D'Alessandro, desta vez por suspensão, o técnico Guto Ferreira vai colocar em campo Felipe Gutiérrez na partida contra o Náutico. O chileno já teve oportunidade contra o Juventude e inclusive marcou o gol colorado. Único na temporada! Mas teve uma atuação apenas mediana. Já o que atrapalha Camilo são as duas semanas no estaleiro e, com isso, a falta de ritmo de jogo. Por isso, no máximo, deve ficar como opção.

Desde que chegou ao Inter, ele iniciou como titular em apenas dois jogos. A terceira possibilidade seria a colocação do jovem Juan. Por tudo que tem se dito, é a escolha pouco provável do técnico colorado. Escalando Gutiérrez, Guto aposta no poder de marcação e na boa chegada à frente. O palco do jogo, o Estádio Lacerdão, em Caruaru, no agreste pernambucano, é pequeno, com gramado judiado e duro. Por isso, Guto acerta em optar por Gutiérrez.

BRIGA ACIRRADA _ O América-MG não dá folga para o Inter! Voltou a ganhar na Série B e retomou a liderança. Ainda ajudou o Juventude, parando o Vila Nova-GO. Batendo o CRB amanhã no Jaconi, o Papo volta ao G-4. Tem que vencer! Já o Colorado faturando o Náutico retoma o primeiro lugar. A novidade é o crescimento do Paraná, que meteu 4 a 0 no Guarani, em Campinas, e se fixou na parte de cima da tabela.

SALVE JORGE _ O surpreendente Jorge Wilstermann está com um pé na semifinal da Libertadores. O 3 a 0 imposto ao River Plate em Cochabamba parece definitivo. E poderia ter sido mais. Os bolivianos são a grande surpresa da Libertadores. Terão que encarar um Monumental de Nuñez lotado para carimbar o passaporte. Apesar da grife argentina, está com cara de páreo corrido! No mesmo lado da tabela, o San Lorenzo abriu 2 a 0 no Lanús. Também a classificação encaminhada!