Zé Victor Castiel: "O legado do insubstituível Wianey Carlet"

A morte de jornalista Wianey Carlet me causou uma imensa consternação. Convivi muito de perto com este que foi um dos grandes cronistas esportivos da história do Rio Grande do Sul.

Desde guri aprendi a ouvir as reportagens de campo do Wianey. Era sagaz, bem humorado e objetivo nas perguntas que fazia.

Depois de um certo tempo, pelo seu profundo conhecimento de táticas e estratégias do futebol, passou a ser comentarista de jornadas esportivas.

Era um cara sem papas na língua. Dava sua opinião e vaticinava acontecimentos, inclusive correndo riscos.

Dedicou sua vida ao jornalismo esportivo e deixa um imenso legado. Quis o destino que eu acabasse sentando ao seu lado no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. Ali montou um personagem que, mesmo conservando os conhecimentos de futebol, era um ranzinza.

Na verdade, Wianey nunca deixou de ser uma pessoa doce, afável, bem educada e divertida.

No jogo deste sábado, tenho certeza de que haverá uma homenagem póstuma a este grande jornalista.

Espero que o Internacional faça um bom jogo e que alcance a vitória contra o Santa Cruz. Se isto acontecer, que seja dedicada a memória do querido e insubstituível Wianey Carlet..