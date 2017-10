Cacalo: "Vale a palavra"

Paixão Tricolor 05/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Tinha prometido para os leitores, amigos e para mim mesmo, que não falaria mais sobre a novela da renovação ou da venda de Luan. No entanto, muitas especulações vieram à tona e não posso deixar de me manifestar. Ressalvo que são meras especulações, porque não tenho informações, nem de um lado, nem de outro.

Parece que depois que Luan foi convocado para a Seleção Brasileira, circunstância que deveria ajudar no diálogo e na possível renovação, percebe-se que tal fato não aconteceu. Aparentemente, as dificuldades permanecem ou até aumentaram. Tenho meu ponto de vista, já exposto, inúmeras vezes. Toda a projeção do meio-campista gremista se deve à divulgação que ele teve jogando pelo Grêmio. Se jogasse no Bola Furada Futebol Clube, não haveria essa celeuma e não teria sido convocado para a Seleção.

Por outro lado, houve comprovadamente a reciprocidade dada pelo atleta, com seu brilhante futebol, seu crescimento técnico e sua importância na equipe tricolor. Para isso, foi remunerado. Elas por elas.

Acredito na renovação

Neste momento, o diálogo deve superar qualquer obstáculo, com cessão de ambas as partes. A torcida gremista espera por isso. O que me faz crer na renovação do jogador, por valores que as partes ajustarão, é que Luan deu sua palavra que iria renovar e que não sairia do clube com prejuízo financeiro para a agremiação. E, a meu juízo, palavra dada, palavra cumprida. O fio de bigode ainda vige para os gaúchos. Por todos estes motivos, acredito na renovação de Luan.