Guerrinha: "A evolução do time de Renato Portaluppi"

Guerra Total 02/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Cheio de desfalques, o Grêmio dominou o Fluminense durante todo o tempo, criou muitas e boas chances, parou no goleiro Cavalieri, mas chegou ao merecido gol no final, depositou outros três pontos na conta e deu um belo passo para garantir vaga direta na Libertadores de 2018. Claro que o resultado é a coisa mais importante, mas o que mais merece destaque foi a evolução do time do técnico Renato Portaluppi, que até merecia um placar muito mais folgado.

ANIMAÇÃO – Serve como incentivo. Fora de casa, o Brasil-Pel largou na frente, cedeu o empate para o Vila Nova, somou um ponto na tabela que pode fazer diferença na hora de fechar a conta. Mais animado, chegou a hora do Xavante garantir vaga na Segundona de 2018.

LÓGICA – Nada fora da curva. Mais uma vez, o Inter nem precisou baixar a biblioteca para cumprir o roteiro. Regido pelo maestro D’Ale, o Colorado, que sobra na turma, derrotou o muito assustado Santa Cruz, por 2 a 0, chegou aos 54 pontos, abriu nove de vantagem sobre o quinto.

PARTICIPANTE – Acabou o sonho. Num jogo em que precisava dos três pontos, em casa, o Palmeiras perdeu para o Santos e deu adeus na briga pelo caneco do Brasileirão. Agora, resta ao Verdão fazer força para carimbar vaga direta na Libertadores, o que é pouco, mas vai acalmar o ambiente.

Perguntinha

Alguém ainda vai discutir D’Alessandro?