Guerrinha: "Cícero tem pouca chance de ser aproveitado como volante"

Guerra Total 05/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Possível, mas improvável.

Diferentemente do que muitos pensam, o qualificado Cícero, última contratação do Grêmio, tem pouca chance de ser aproveitado em uma das primeiras funções do meio-campo.

Verdade que ele até pode desempenhar por ali, em caso de urgência, mas na prática, ele chega no novo clube para desempenhar como armador e, em última caso, como meia, bem atrás do último homem de ataque.

REPERTÓRIO _ Tempo não falta.

Apesar de ter merecido pelo menos o empate contra o Paraná, chamou muito a atenção a falta de repertório ofensivo do Inter, na Arena da Baixada.

Na maior parte do tempo, o líder, que só espera a confirmação matemática para carimbar a volta para a elite, apelou para os cruzamentos, um expediente que serviu para consagrar os zagueiros do adversário.

OBJETIVO _ Agora falta bem pouco.

Empurrado pelo seu povo, o Brasil-Pel derrotou o Juventude, mudou de página na classificação e ficou muito perto dos sonhados 45 pontos.

Para quem oscilou tanto, principalmente dentro de casa, a vida do Xavante melhorou barbaridade.

ALTITUDE _ Nas alturas não é fácil.

Claro que a diferença da Seleção sobre a Bolívia é oceânica, mas a altitude, que sempre atrapalha a vida da maioria dos jogadores, é um complicador no jogo desta tarde.

Esse é daqueles confrontos que o melhor pode beijar a lona, e não vai ser surpresa para ninguém.

Perguntinha

A Argentina vai decolar?