Luciano Périco: "Foi uma fumaceira na Arena da Baixada"

Não há dúvidas de que o Inter é a equipe com mais recursos técnicos da série B. Sempre entra em campo como favorito. É o time a ser batido. Mas o melhor vence sempre no futebol? Claro que não! O duelo em Curitiba confirmou a tese. O Colorado jogou abaixo da expectativa. Não foi uma boa jornada. O Paraná fez uma Copa do Mundo. Lotou o estádio e botou pressão. A defesa colorada deu mole no gol de Maidana no primeiro tempo. O time paranaense vigiou D'Alessandro o tempo inteiro.

Rodrigo Dourado saiu lesionado para a entrada de Charles. Depois que abriu o marcador, o Paraná fechou todos os caminhos do Inter na etapa final. Leandro Damião chegou a carimbar a trave. Foi só! Nico López teve poucos bons momentos. Guto Ferreira tentou uma cartada, colocando Camilo no lugar de Sasha, deixando D'Ale em campo. Não foi suficiente. Apesar da derrota, a liderança ainda é vermelha.

IMPASSE SEM FIM

A equação não está fechando. A renovação de Luan já virou novela. Se arrasta desde janeiro. As partes não chegam a um acordo. O Grêmio teme perder o jogador de graça, com a possibilidade dele assinar um pré-contrato com qualquer clube. O salário oferecido pelo Tricolor ainda está muito abaixo da pedida do atleta feita pelo procurador Jair Peixoto, que quer uma equiparação com os atletas do grupo gremista que ganham mais. O representante do guri quer baixar o valor da multa rescisória. Se não ampliar o vínculo com o Grêmio, Luan pode não ser utilizado até o fim do contrato em setembro de 2018, ficando no limbo, perdendo a chance de ir para a Copa da Rússia. Uma nova rodada de negociações está marcada para a sexta-feira. Por tudo que se fala nos bastidores, o melhor, para os dois lados, seria um acordo, com cada parte cedendo um pouco. A radicalização será ruim para Luan e para o Grêmio!

PAULEIRA

A luta para fugir do rebaixamento pega fogo no Brasileiro. São Paulo, Ponte Preta e Vitória venceram e escaparam, por hora, do Z4. Bahia e Chape estão na mira. Derrotados, Sport e Avaí voltaram para a zona. O Atlético-GO tenta sair da lanterna. A maionese do Coritiba desandou: penúltima posição. Na linha de corte, o Flu de Abel Braga está sob pressão da torcida. O bicho vai pegar!

VAGA DIRETA

A vitória sobre o Flu fixou a posição do Grêmio no G4. Com 46 pontos, o Tricolor abriu 12 pontos para o Atlético-PR, sétimo colocado. Lembrem que o Cruzeiro já está com vaga na Libertadores. Se ficar entre os seis, cria um G7! O Tricolor ainda sonha em buscar o Corinthians. Na matemática, pode. Difícil na vida real: nove pontos é a diferença. Agora o duelo com o Santos, vice-líder, vale um aumento na premiação.