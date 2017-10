Luciano Périco:"Hora do Grêmio recorrer ao sal grosso"

Gigante da Galera 02/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Que touca! A lista de desfalques do Grêmio por lesão parece não ter fim. Não bastasse as dificuldades para ter Luan inteiro, de perder Maicon até o fim do ano, de não poder contar com Douglas e ainda ter as lesões de Arroyo, Lucas Barrios, Fernandinho e Edílson, agora Michel também parou no DM! O volante fez uma artroscopia no joelho esquerdo e passa a ser dúvida na semifinal da Libertadores da América.

A previsão de retorno é de 30 dias. Renato terá que quebrar a cabeça para montar a equipe, que parecia azeitada e foi se desmantelando pela sequência de jogos. Chegaram as apostas Cristian e Cícero para tentar amenizar as ausências. Só que há muito trabalho pela frente. Hora de também recorrer ao sal grosso!

Pé de pato, mangalô, três vezes!

FÍNDI DE VITÓRIAS – Diego Cavalieri pegou quase tudo na Arena! Beto da Silva, na finaleira, fez justiça com o 1 a 0. Iniciando como titular, Patrick teve personalidade. Cristian estreou com boa atuação. Sentiu a longa parada.

No sábado, rapidinho o Inter abriu o placar. O Santa Cruz foi inofensivo! A maior qualidade técnica do Colorado fez a diferença no 2 a 0 no Beira-Rio. O Inter tá chegando!

O CARA! – Existe um Inter com e outro sem D’Alessandro! Cada nova atuação do cara escancara que a queda do Inter para a série B foi também pelo afastamento do argentino, que teve fortes divergências com os dirigentes da gestão Vitorio Piffero. Com a saída do camisa 10, se foram a liderança, a referência e a capacidade técnica. Quem liberou D’Ale em 2016 deve ser proibido de passar perto de um vestiário de futebol!