Luciano Périco: "Vestibular de Tite"

Garantido na Rússia, os últimos jogos das Eliminatórias e amistosos servirão para Tite definir, em maio, a lista do Mundial. É fundamental consolidar um time para a Copa. E mais, ter opções para problemas de lesões, suspensões ou mau momento técnico. Sem frescura, Tite não escondeu a escalação que encara a Bolívia. Thiago Silva substitui Marquinhos ao lado de Miranda. A ideia é alternar a dupla na zaga. Alex Sandro assume a vaga de Marcelo e Filipe Luís, lesionados. Já Philippe Coutinho, construtor de jogadas, fica com a vaga de Willian, que atua de forma mais vertical.

O treinador brasileiro avisou que o goleiro Ederson vai jogar contra o Chile. Hábil com as palavras, ele nega que esteja testando atletas de alto nível. Afirma que oportunidades aparecem a qualquer momento. Porém, Tite informou que há espaços na lista decisiva! Até mesmo os novatos da convocação, Arthur, Fred, Danilo e Diego Tardelli, estão na briga.

FANTASMA DA ALTITUDE _ Bolívia e Brasil se encontram em La Paz, a 3,6 mil metros acima do nível do mar. Lá, os bolivianos são leões. Fora da altitude, não passam de gatinhos inofensivos. Mas nas Eliminatórias, as coisas não tem sido assim. A Bolívia perdeu em casa para Uruguai, Colômbia e Peru. Ganhou da Venezuela, Paraguai, Argentina e Chile. Empatou com o Equador. Cheiro de vitória brasileira nas alturas!

AMISTOSOS DEFINIDOS _ A CBF já tem definidos amistosos do Brasil após as Eliminatórias para o Mundial. Em novembro, a Brasil pega o Japão em Lille, na França, e a Inglaterra, em Londres. Volta a jogar em março contra Alemanha, em Berlim, e depois encara a Rússia, anfitriã da Copa. Será excelente pegar adversários fora do circuito sul-americano para testar o poder de fogo!