Guerrinha: "Resultado em Minas foi animador"

Guerra total 04/12/2017 | 07h00 Atualizada em

Ninguém esperava tanto.

Com a meninada, reserva dos reservas, o Grêmio encarou o Atlético-MG com grandeza, perdeu por 4 a 3, mas acabou a temporada com merecidos elogios pela atuação e deu esperança de um muito bom 2018 com a gurizada. A pior das consequências ficou pela perda de uma boa grana, que escapou por derrotas com times alternativos, mas plenamente justificável pela conquista da Libertadores.

OBSESSÃO – De uns tempos para cá, todas as notícias referentes ao Inter dão conta de que o clube está atrás de volantes. Até pode ser que o Colorado esteja se preparando para perder Rodrigo Dourado, mas a prioridade do vestiário passa longe de um volante.

FUMAÇA – Pintou a fumaça. Essa foto do diferenciado Artur com os representantes do Barcelona, que vazou na sexta-feira, é a senha de que o volante vai trabalhar no clube espanhol assim que acabar o Mundial. É o aviso de que o negócio vai sair e, talvez, antes da chegada do Papai Noel.

QUEDA – Faltou competência. No último jogo, dependendo do seu próprio resultado, o Coritiba perdeu para a Chapecoense, de virada, fechou com 43 pontos e vai jogar, de novo, a Segundona. Um castigo merecido para quem ameaçou cair nos últimos anos, bateu na trave e não arrumou a casa.

Perguntinha

Caíram os piores?