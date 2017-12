Gustavo Manhago: "Os guris honraram a camiseta" 

Gigante da galera 04/12/2017 | 07h01 Atualizada em

Foi um jogo atípico em Belo Horizonte. Mas não diminui em nada a grande atuação dos meninos do Grêmio no encerramento do Brasileirão. A derrota por 4 a 3 foi um castigo alto demais para o que eles fizeram dentro do Independência. Três vezes à frente no placar, desempenhos de luxo de Jean Pyerre e Pepê, mas no fim uma falta de energia elétrica estranha só nos refletores do estádio, um golaço de falta de Otero e a virada do Atlético-MG.

Agora, tudo é Mundial. Sem Arthur, o executivo de futebol do tricolor, André Zanotta, que chefiou a delegação em BH, confirmou que Leonardo Gomes deverá ser o substituto na lista do torneio. Sinceramente, não gostei. Não podendo inscrever Cícero e Christian por questões burocráticas, porque não levar o garoto Jean Pyerre?

REBAIXADOS – O sul do país se deu mal. Coritiba e Avaí não foram bem na rodada e jogarão a Segundona em 2018, juntamente com Ponte Preta e Atlético-GO. O Paraná troca o Coritiba pelo Paraná Clube. Goiás fica sem representante no Brasileirão, assim como Florianópolis. Santa Catarina fica só com Chapecoense. São Paulo volta a ter novamente só os quatro grandes na Primeira Divisão. Voltam América-MG, Inter e Ceará.

ARTHUR – Uma grande pena Arthur não jogar o Mundial na semana que vem. E sobre a foto dele com a camisa do Barcelona, foi um fato ruim neste momento em que muito se fala na saída dele. Certamente, ninguém obrigou Arthur a vestir a camisa do Barça. Mas a foto em si e o vazamento da própria foram desnecessários.