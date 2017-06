ACBF disputa semifinal da Libertadores de Futsal contra o Boca Juniors

31/05/2011 | 16h49

A ACBF, de Carlos Barbosa, joga mais uma decisão pela Copa Libertadores Zona Sul de Futsal, às 20h30min desta terça-feira, na cidade de Encarnación, Paraguai, onde enfrenta o Boca Juniors. O jogo é único e, portanto, quem vencer estará classificado para disputar a final da competição contra o Atlético Paranaense (do Paraguai) ou Umuarama, do Paraná, dia 1º de junho, às 22h30min.



Paulo Mussalem, técnico da equipe, deverá escalar o time gaúcho com o goleiro Lavoisier, o fixo Rodrigo, os alas Marcênio e Leandrinho, e o pivô Sinoê. A partida é válida pela Copa Libertadores Zona Sul de Futsal FIFA, que irá credenciar o campeão para dois jogos contra o vencedor da Libertadores Zona Norte. Os finalistas disputam o título da Copa América de Futsal, na Venezuela, com data ainda indefinida. O vencedor representará a América do Sul no Mundial Fifa de Futsal.



Do Brasil, para a Libertadores Zona Sul de Futsal, classificam-se os vencedores da Liga Futsal e Taça Brasil. A representação desta edição é referente a 2009, quando a ACBF ganhou as duas competições. O Umuarama foi o 3º colocado na Liga e entrou no lugar do vice, Jaraguá do Sul, que não está mais em atividade.