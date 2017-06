Acidente com carga perigosa deixa trânsito em meia pista na BR-471

31/05/2011 | 20h03

Um acidente com carga perigosa deixa o trânsito em meia pista no Km 508 da BR-471, que fica na reserva ecológica do Taim, em Santa Vitória do Palmar. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal de Rio Grande, duas carretas com placas uruguaias, carregadas de dióxido de carbono, colidiram por volta das 19h. Uma delas começou a apresentar vazamento da carga refrigerada sob pressão, transportada em estado gasoso.



Os dois caminhões iam em direção ao Uruguai. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A Fepam também foi chamada para monitorar a ocorrência. Ninguém ficou ferido.



O trânsito está em meia pista, mas de acordo com a PRF não há congestionamento no local. A previsão é que a rodovia só seja completamente liberada na manhã desta quarta-feira.