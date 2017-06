31/05/2011 | 17h59

Um veículo roubado na sexta-feira foi encontrado na manhã desta terça-feira em um estacionamento próximo Instituto Penal de Viamão (IPV). Segundo a Brigada Militar, os documentos e a chave do carro foram encontrados dentro do IPV com um preso, que já tem antecedentes por receptação.



O detento alegou ter comprado o veículo de outro condenado, dando de entrada R$15 mil. Ele e o dono do estacionamento foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Alvorada.