Após deixar o Grêmio, Gilson pode estrear no América-MG contra o Inter

31/05/2011 | 14h09

Gilson (E) e Fabrício são os dois últimos reforços do América para o Brasileirão Foto: Divulgação, site oficial do América-MG

O América-MG pode ter diante do Inter a estreia do lateral-esquerdo Gilson, emprestado pelo Grêmio até o final desta temporada. O jogador realizou exames médicos na manhã desta terça, e já treinou com time mineiro no CT Lanna Drumond, em Belo Horizonte. Ele garante estar em condições de jogar, mas ainda depende da regularização de seu nome na CBF.

— Vinha treinando e jogando normalmente. Só não treinei neste final de semana, mas estou ótimo. Minha expectativa é muito grande. Fiquei muito feliz por ser procurado pelo América — disse o lateral, em entrevista ao site oficial do clube .

Gilson é um dos últimos reforços contratados pelo América para o Brasileirão, junto com Fabrício, que deixou o Sport há cerca de duas semanas. O meia retorna ao clube onde iniciou a carreira.

— Vinha treinando com o grupo, mas parei nos últimos 15 dias. Mas quero recuperar minha forma física o mais rápido possível para ficar à disposição — declarou o jogador.

O América volta aos treinos à tarde. Os titulares ficarão no CT, para treino físico, enquanto os demais atletas farão no CT do Atlético-MG um jogo-treino contra a equipe alvinegra. O técnico Mauro Fernandes aproveitará a atividade para avaliar quais jogadores ele poderá escalar no domingo, contra o Inter. O jogo está marcado para as 18h30min no Estádio Morenão, em Campo Grande.

