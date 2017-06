Assaltantes são mortos por policial à paisana em Cachoeirinha

31/05/2011 | 02h38

Dois assaltantes foram mortos por um policial militar à paisana pouco antes das 22h30min de segunda na rua Papa João XXIII, em Cachoerinha.



O PM visitava um amigo em um condomínio quando foi abordado por três homens no estacionamento em frente às residências. Ele reagiu e matou a tiros dois deles. Um morreu no local, e o outro a caminho do hospital. O terceiro conseguiu fugir.



Os bandidos feriram o policial na mão e no abdômen com uma faca. Ele foi encaminhado ao hospital, mas já foi medicado e liberado. Os criminosos mortos ainda não foram identificadas.