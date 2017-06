Autor de pedido de CPI dos Pardais considera insatisfatório relatório de força-tarefa

31/05/2011 | 18h46

As irregularidades constatadas no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) bem como as medidas tomadas pelo governo nos primeiros 30 dias de funcionamento daestão detalhadas nos três volumes de documentos entregues ao Poder Legislativo na tarde desta terça-feira. O conteúdo é praticamente o mesmo apresentado à imprensa há quase duas semanas, onde constam investigações sobre seis áreas de atuação do Daer, bem como as irregularidades encontradas na praça de pedágio de Portão.O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, disse que "há muitas coisas erradas que precisarão ser corrigidas".Os documentos foram recebidos pelo presidente da Assembleia, Adão Villaverde. Ele disse que encaminhará as informações às quatro comissões designadas para acompanhar a atuação da força-tarefa,No entanto, o autor do requerimento da comissão, se mostrou instatisfeito com os resultados apresentados. O deputado Diógenes Baségio (PDT) diz que espera mais informações específicas sobre as fraudes na contratação dos controladores de velocidade, que seriam alvo da CPI. Ele suspendeu a coleta com 16 das 19 assinaturas necessárias para a instalação da CPI, mas garante que pode retomar a ideia caso a força-tarefa não apresente resultados satisfatórios.