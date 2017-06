Cacalo: Os matadores

31/05/2011 | 09h51

Não tenho nenhuma dúvida de que André Lima e Leandro, caso tivessem jogado contra o Atlético Paranaense, a vitória teria sido obtida com maior diferença de gols.

Nada contra Viçosa e Lins, que tentaram de todas as formas marcar seus gols, mas são dois jogadores desentrosados e que têm ainda alguma dificuldade técnica, talvez pela imaturidade de ambos. Alguém poderá dizer que Leandro é muito mais jovem, mas, diria eu, é um menino prodígio, que tem inestimável potencial e já mostrou suas qualidades. Vale o mesmo para a dupla de zagueiros Saimon e Rafael Marques, que permitiu duas cabeçadas do adversário, salvas por Victor, em face do desentrosamento, mas que, com algum diálogo e treinamento, na próxima partida já estarão mais afeitos a marcar os adversários dentro da área gremista.



Bravura



O Grêmio não tem um time de craques e não é favorito ao título, mas, com bravura, tem uma equipe capaz de se igualar à grande maioria dos adversários, para qualquer tipo de disputa neste Brasileirão.



A meu juízo, todos estão muito iguais, sem destaque aparente para este ou aquele – e só o desenrolar da competição, por razões que ainda aparecerão, vai mostrar os candidatos verdadeiros ao título.



Jogando com a raça deste domingo, o Imortal estará entre os primeiros, ainda mais depois que retornarem André Lima e Leandro e chegarem os novos contratados, especialmente Gilberto Silva, que dará consistência defensiva ao meio-campo e permitirá ao gigante Rochemback jogar com mais liberdade. Quem fez o que fez ano passado não esquece tão rapidamente.