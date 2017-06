Casal morre em acidente de trânsito em Pelotas

31/05/2011 | 05h26

Um casal morreu em um acidente de trânsito depois que o condutor, filho das vítimas, sofreu um mal súbito em Pelotas. O carro, um Gol, atingiu um pilar de concreto da entrada de uma residência no bairro Três Vendas no final da tarde de segunda-feira.



Alberto Ucker, de 84 anos, morreu no local e Lindina Hessler Ucker, de 79 anos, foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Pelotas, mas não resistiu e veio a falecer por volta das 21h. O filho deles, Alberto Ucker Filho, de 47 anos, foi medicado e já teve alta hospitalar.