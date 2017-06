Cavenaghi treina fisicamente e tem boas chances de encarar o América-MG

31/05/2011 | 10h56

A manhã foi destinada a treinamentos físicos no gramado suplementar C do Beira-Rio. Cavenaghi voltou a realizar corridas leves com o restante do grupo, dando a entender que está recuperado da pubalgia.



O argentino deverá estar a disposição para encarar o América-MG domingo. Sem Bolatti, com a seleção argentina, o jogador estará apto para atuar. Disputa vaga com Gilberto, já que Damião estará com a Seleção Brasileira.



Outro que trabalhou fisicamente foi o lateral-direito Nei. O jogador treinou na caixa de areia, ao lado do zagueiro Romário. Ambos praticaram futevôlei sob supervisão de Élio Carravetta.



Sem a presença de Falcão, o treino da manhã foi leve para a maioria do grupo, sem contar os goleiros — que trabalharam exaustivamente com Marquinhos. Na parte da tarde, o trabalho será com bola.





