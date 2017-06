31/05/2011 | 08h40 Atualizada em

Chave de carro roubado é encontrada em revista no Instituto Penal de Viamão

Veículo estava em um estacionamento ao lado da penitenciária

Susepe encontrou 101 celulares durante a revista Foto: Susepe / Divulgação

Equipes da Susepe encontraram um carro roubado nesta manhã, em uma revista no Instituto Penal de Viamão (IPV). O veículo estava em um estacionamento ao lado da penitenciária. A chave do carro foi apreendida com um apenado do IPV.



O proprietário do estacionamento foi detido e conduzido à 2ª DP. Ele pode ser autuado por receptação.



Também foram encontrados 101 celulares, 36 baterias, 93 carregadores, 12 chips de celular, 47 pedras de crack, 31 trouxinhas de maconha, quatro facas, um tijolinho de maconha e um estilete.



O IPV abriga 450 detentos do regime semiaberto.