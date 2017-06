Cinco emergências de Porto Alegre operam com mais que o dobro da capacidade nesta terça-feira

31/05/2011 | 09h51

Pelo menos cinco emergências da Capital atendem mais que o dobro da sua capacidade nesta terça-feira. Um dos casos mais graves é o do Hospital Conceição, que atende 166 pacientes em 50 leitos, ou seja, mais de três vezes o número ideal.



Outros quatro hospitais trabalham com mais que o dobro do número recomendado. São eles: o Hospital de Clínicas, que atende 114 pacientes em 49 vagas, o São Lucas, da Pucrs, que tem 43 adultos para 15 vagas, o Dom Vicente Scherer e o Hospital Santa Clara, ambos do complexo Santa Casa, com 21 pacientes para 10 vagas e 28 para 12, respectivamente. Devido à superlotação, a emergência do hospital Dom Vicente Scherer está fechada desde a noite de segunda-feira.



O Hospital Ernesto Dornelles está restringindo os atendimentos a casos de urgência para que não ocorra superlotação. As duas únicas emergências que têm vagas são as dos Hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus.



