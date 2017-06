Delegado abre inquérito para investigar incêndio em Três Coroas

A Polícia Civil de Três Coroas investiga as circunstâncias do incêndio que destruiu, na madrugada desta terça-feira, uma fábrica de calçados na cidade. Localizada às margens da rodovia que liga Taquara a Gramado (ERS-115), a Calçados Sohne teve 90% de seus 300 metros quadrados consumidos pelo fogo.



Denúncias de que o incêndio teria sido criminoso fizeram o delegado titular da cidade, Florisbaldo do Nascimento Cruz, abrir um inquérito policial para apurar os fatos.



— Imediatamente fiz um pedido para o Instituto de Criminalística fazer um levantamento técnico para ver o que aconteceu. Seria temerário fazer qualquer prejulgamento _ adianta o delegado.



Os bombeiros foram acionados por moradores por volta das 4h30min. Quatro caminhões e 20 homens trabalharam no combate, utilizando 56 mil litros de água até que as chamas foram controladas às 5h15min. Ninguém ficou ferido.