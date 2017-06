Deputados aprovam reajuste de 10,91% para professores e servidores de escola

31/05/2011 | 17h03 Atualizada em

Por unanimidade, deputados aprovaram hoje o reajuste de 10,91% para os professores do Estado. Outro projeto aprovado nesta terça-feira estendeu o mesmo índice de reajuste aos servidores de escola.



Professores acompanharam a votação desta tarde, que havia sido adiada duas vezes por falta de quórum.





Antes de votar o reajuste, os deputados aprovaram, com 28 votos favoráveis e 21 contrários, o requerimento de preferência - da base aliada - para a votação apenas do texto do PL 160/2011. Desta forma, a proposição foi apreciada sem votação de emenda apresentada pela oposição, que prevê que o governo estadual institua o piso nacional ao magistério ainda em 2011.A presidente do Cpers/Sindicato, Rejane de Oliveira, considera que a demora na votação é culpa do governo e da oposição.— A demora se deu em função da falta de capacidade do governo de garantir a maioria na Assembleia. Os deputados de direita quiseram fazer um proselitismo dizendo que não votavam em função do piso nacional. O tema é uma bandeira do Cpers, mas nunca nenhum deputado veio conversar conosco sobre essa emenda — afirmou.

A repórter Aline Mendes acompanhou a sessão na AL. Confira: