Em sua apresentação, Miralles ressalta presença do técnico Renato no Grêmio

31/05/2011 | 18h39

Logo após Marquinhos deixar a sala de imprensa do Estádio Olímpico, o argentino Miralles entrou no local para ser apresentado oficialmente. Em sua primeira entrevista coletiva, na tarde desta terça, afirmou que assistiu ao time do Grêmio atuando. E ressaltou a presença do técnico Renato no clube:



>>> Miralles chega a Porto Alegre e é recebido pela Geral

>>> Colo Colo garante que lesão de Miralles não é grave

>>> Grêmio anuncia contratação de Miralles

>>> Marquinhos é apresentado e se coloca à disposição para estrear



— Vi algumas partidas, é uma equipe jovem, que vai para a frente, e com esses jogadores que estão chegando agora vai melhorar, estamos chegando para somar. O treinador já sei que é o maior ídolo da história do Grêmio. E é bom ele estar aqui porque também foi atacante, como eu — declarou.



O jogador chegou a Porto Alegre com uma lesão. Porém, não é nada grave e ele deve ter condições de entrar em campo assim que a janela de transferências permitir:



— Tenho uma pequena lesão muscular que não é grave, em 15 de junho acredito que poderei jogar. Tenho que me recuperar bem e me colocar à disposição do técnico, mas com tranquilidade. O importante é me acostumar à cidade, ao grupo, e quando me sentir bem para jogar, jogarei.

>>> O descontraído Miralles





Confira trechos da entrevista de Miralles



Recepção



— Estou feliz, não esperava essa recepção. É um clube importante, os dirigentes demonstraram muita vontade em me contratar.



Escolha pelo Grêmio



— O Santos estava interessado, mas em comparação do Grêmio o interesse foi muito maior, quando senti tudo isso não pensei mais, por isso me inclinei ao Grêmio.



Desafio



— Sei que o Grêmio não ganha um título importante há algum tempo, mas se luta para isso, está se formando uma boa equipe. Me contrataram para fazer gols, para jogar bem, e vou tratar de fazer tudo o que vinha fazendo no Colo Colo.



Personalidade



— Tive várias discussões no Chile, sei que tenho que melhorar isso, mas jogador argentino sempre tem personalidade, e aqui creio que é fundamental ter essa personalidade também.







Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011