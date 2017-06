Escolas da Capital devem suspender aulas para impulsionar votação do reajuste do magistério

31/05/2011 | 11h48

Os alunos do Instituto de Educação e da Escola Rubem Berta, ambos na Capital, não terão aulas nesta tarde. A paralisação faz parte dos esforços do magistério para que a votação do reajuste salarial da categoria ocorra nesta terça-feira no plenário da Assembleia.



Na semana passada, por dois dias consecutivos, o governo não conseguiu quórum para aprovar o aumento de 10,91% no vencimento do magistério. Segundo a presidente do Cpers, Rejane de Oliveira, cerca de 200 professores e funcionários de escolas devem acompanhar a sessão.



— Estaremos pressionando os deputados para tentar garantir a votação do reajuste — salienta.