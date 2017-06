Fórum de Osório é evacuado pela segunda vez em menos de três horas por ameaça de bomba

31/05/2011 | 17h27 Atualizada em

O Fórum de Osório, no Litoral Norte, foi evacuado duas vezes na tarde desta terça-feira por causa de ameaças de bomba. Por volta das 16h45min, todos os funcionários haviam sido retirados pela segunda vez e o atendimento foi suspenso.



A primeira denúncia, vinda de uma ligação anônima às 15h30min, dava conta que havia uma bomba no prédio da cidade. O fórum foi evacuado, e o artefato acabou localizado e desarmado em um dos banheiros pela Polícia Militar. No final da tarde, às 16h45min, uma nova informação alertava para a existência de uma segunda bomba.



Servidores foram retirados novamente. Uma equipe da BM está no local e averigua a segunda denúncia. Até as 18h, nada havia sido encontrado. O local está isolado.