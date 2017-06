Frente fria provoca aumento da nebulosidade e pode chover no centro e leste do Estado

31/05/2011 | 06h42 Atualizada em



Na Capital, a máxima não deve passar dos 16ºC

Foto: Lauro Alves



A massa de ar polar perde força nesta terça-feira e a passagem de uma frente fria provoca o aumento da nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul. Pode chover no Litoral, especialmente no sul, e não se descarta chuva em áreas isoladas no centro e leste do Estado.A temperatura mínima no Estado foi registrada em Cambará do Sul, onde fez 2,5ºC. Outras 10 cidades registraram temperaturas abaixo dos 10ºC durante a madrugada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, mas a temperatura não deve subir muito. A máxima fica em torno dos 21°C no Estado. No litoral, o sol aparece entre nuvens e no mar a agitação marítima diminui.Em Porto Alegre, a mínima foi de 9,9ºC durante a madrugada. Ainda deve fazer frio à tarde e máxima em torno dos 16ºC. O sol deve aparecer, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode chover à tarde.Confira as cidades que registraram menos de 10ºC:— Cambará do Sul: 2,5ºC— São José dos Ausentes: 2,8ºC— Vacaria: 2,9ºC— Canela: 6,3ºC— Lagoa Vermelha: 6,3ºC— Bento Gonçalves: 7,5ºC— Passo Fundo: 7,5ºC— Erechim: 7,7ºC— Camaquã: 8,7ºC— Frederico Westphalen: 8,7ºC— Soledade: 9ºC— Porto Alegre: 9,9ºCPelo menos seis cidades gaúchas registraram geada na manhã de segunda. Nos Campos de Cima da Serra, geou em Cambará do Sul e em Bom Jesus, onde fez 2ºC. No Noroeste, foi registrada geada moderada em Ibirubá.No Norte, a geada chegou com intensidade fraca em Lagoa Vermelha e em Passo Fundo. A geada moderada foi registrada na Fronteira Oeste, em Santana do Livramento.