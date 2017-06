Incêndio em fábrica do Vale do Paranhana teve vários focos

31/05/2011 | 14h24

O comandante dos bombeiros voluntários, Augusto Dreher, disse nesta terça-feira que o, no Vale do Paranhana, nesta madrugada, foi uma ocorrência atípica. Conforme os bombeiros, houve dois chamados com três horas de intervalo em diferentes locais da empresa.A empresa Sohne Sohne, localizada na RS-115, tem 30 funcionários e produz calçados femininos para o mercado interno. Os donos estariam enfrentando dificuldades financeiras. A produção de mil pares por dia foi reduzida para 300.Conforme o Sindicato dos Sapateiros de Três Coroas, existem 20 reclamatórias contra a empresa devido ao atraso no pagamento de salários e outros benefícios. O proprietário não quis se manifestar e ainda não registrou ocorrência na polícia.