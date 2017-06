Justiça ouve depoimentos de 17 ciclistas vítimas de atropelador na Cidade Baixa

31/05/2011 | 23h42

Dezessete ciclistas vítimas do atropelador Ricardo José Neis foram ouvidos nesta terça-feira no Foro Central de Porto Alegre. Com mais de 12 horas — o último depoimento terminou pouco depois das 23h —, a audiência marcou o início da instrução do processo contra Neis — denunciado por tentativa de homicídio.Entre vítimas e testemunhas, a Justiça deverá ouvir cerca de cem pessoas ao longo do processo. ´Nesta terça, as vítimas foram ouvidas pela juíza Rosane Michels, titular do segundo juizado da 1ª Vara do Júri.Funcionário do Banco Central, Neis investiu, em fevereiro passado, contra integrantes do Movimento Massa Crítica, que reúne ciclistas na última sexta-feira do mês para pedalar. Em entrevista a Zero Hora, ele disse que acelerou o seu veículo Golf porque teria ficado assustado após uma discussão com integrantes do movimento.Na sexta-feira, 25 de fevereiro, pouco depois das 19h, pelo menos 15 ciclistas foram atingidos por um Golf, na Rua José do Patrocínio, na área central de Porto Alegre . Oito deles foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro e liberados algumas horas depois. O motorista fugiu do local. O carro foi encontrado na madrugada de sábado , abandonado em um bairro da zona leste da Capital.O motorista foi identificado pela polícia como Ricardo Neis, 47 anos, funcionário do Banco Central. Na segunda-feira, 28 de fevereiro, Neis se apresentou à Polícia Civil e alegou legítima defesa dele e do seu filho de 15 anos.Na terça, 1º de março, a Justiça decretou a prisão preventiva de Neis, que foi detido pela Polícia Civil em um hospital da zona sul de Porto Alegre. A defesa do atropelador queria que ele ficasse preso no Instituto Psquiátrico Forense (IPF). Uma avaliação médica não diagnosticou em Neis doença psiquiátrica, portanto, ele foi encaminhado ao Presídio Central.