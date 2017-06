31/05/2011 | 09h50

Kenny Braga: Mão na consciência

Kenny Braga kenny.braga@diariogaucho.com.br

Até o próximo jogo, contra o América Mineiro, em Campo Grande, os colorados ainda farão muitos comentários sobre as atuações e problemas do Inter nas duas primeiras partidas do Brasileiro. E provavelmente sem nenhuma condescendência a respeito do desempenho do time e das decisões do técnico Paulo Roberto Falcão, que já completou 50 dias no cargo.



Mas, antes de mais nada, é preciso que se evite o catastrofismo, alimentado pelo ponto de vista radical e inaceitável de que nada mais presta no time e no grupo de jogadores do Internacional.



Atitude vencedora



Embora o time precise de reforços pontuais, como o próprio Falcão pede, pode-se esperar muito mais dos jogadores utilizados por ele.



Assim, a solução não se dá somente com a substituição de um jogador pelo outro. Antes de tudo, é preciso fazer com que o grupo recupere sua atitude vencedora, que parece estar momentaneamente perdida. Jogador que não tiver consciencia da responsabilidade de vestir a camisa do Colorado não pode continuar no Beira-Rio.

O time apresenta problemas técnicos, de organização, sim. Mas alguns jogadores têm que por a mão na consciência e perguntar se estão dando o melhor de si para o Internacional.