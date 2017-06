Kleber reitera confiança do grupo do Inter para brigar pelo título

31/05/2011 | 11h48

Seguem repercutindo as declarações de Falcão de que o Inter não teria grupo para ser campeão do Brasileirão. Após o treino físico da manhã desta terça-feira, o lateral-esquerdo Kleber reiterou a confiança que tem no elenco colorado.

- Nosso grupo já mostrou que tem potencial para brigar pelo título. Tenho certeza que nossa equipe vai chegar pra brigar. Cada jogador que está aqui é merecedor por estar no Inter – afirmou o lateral, com voz rouca.

Na segunda-feira, Falcão conversou com o elenco na segunda, antes do treino, para explicar os motivos da manifestação. Assim como Tinga declarou na segunda-feira, Kleber acredita que o treinador quis tirar o peso do grupo.

- Houve uma conversa ontem. Acho que ele colocou algumas coisas. Se coloca sempre o Inter no favoritismo e as vezes isso acaba atrapalhando. Com certeza o Inter tem time para brigar pelo título – frisa.

Kleber não participou da reunião com o treinador porque ficou de fora para “realizar exames de rotina”. De acordo com o lateral, nada que preocupe.

Quando foi questionado sobre a vontade que tem de atuar com a camiseta vermelha, o lateral disse que segue com a mesma gana de sempre. Kleber não vê acomodação no grupo.

- O dia que eu não me sentir confortável e ter vontade de jogar futebol, vou ficar em casa e cuidar dos meus filhos. A maioria está aqui porque gosta. Muito se comentou sobre a nossa equipe antes da final. Fomos lá (no Olímpico), mostramos nossa capacidade e tiveram que se curvar.

