Marquinhos: de Neymar e Ganso no Avaí a coadjuvante no Grêmio

31/05/2011 | 20h21

Ao fazer uma comparação de sua importância no Avaí e como será agora, no Grêmio, Marquinhos buscou os craques Neymar e Ganso, do Santos. No time catarinense ele foi ídolo, o camisa 10, o capitão. No tricolor gaúcho chega para brigar por espaço no grupo comandado por Renato. Apresentado nesta terça, o novo reforço mostrou que se expressa bem e que espera contribuir, além do seu futebol, com a experiência tanto desejada pelo técnico.— A gente tem que se colocar no lugar devido. No Avaí eu era praticamente o que o Neymar e o Ganso são no Santos. Aqui o próprio treinador é consagrado. Aqui sou um jogador que veio ajudar. Acho que sou um jogador que pode fazer o time jogar, tenho que respeitar todo mundo, e tenho que ter consciência que o clube é maior que qualquer jogador — destacou.Marquinhos jogou no Santos e dividiu os gramados com os citados Neymar e Ganso, além de Robinho, em 2010, quando conquistou o Paulista e a Copa do Brasil. Aliás, ele acredita que foi no clube da Vila Belmiro que viveu o melhor momento de sua carreira como jogador, até então.— Em seis meses tive duas conquistas, com futebol alegre, vistoso — lembrou.— E tivemos muitas dificuldades de enfrentar o Grêmio aqui dentro (no Olímpico). Joguei mais de 50 jogos pelo Santos, tive minha passagem de contribuirão e batalhei pelo meu espaço — completou, citando um dos jogos que mais lhe marcou: a virada tricolor por 4 a 3 sobre os santistas, na semifinal da Copa do Brasil.Naquele jogo, o Santos entrou em campo no Olímpico com Ganso, André, Robinho e Marquinhos, que substituiu Neymar, suspenso.O desafio do meia no Grêmio será conquistar seu espaço entre os titulares e ajudar o time na luta por um grande título, que não é conquistado desde 2001.— É um time de qualidade, vim para cá com o pensamento de ajudar. O desafio é conquistar um título importante. Agora disputando o Brasileirão, é brigar pelo título. Time grande tem sempre que estar na frente. Fiz o contrato de três anos porque sei que vou ser feliz aqui — disse.Marquinhos aguarda apenas a publicação de seu nome no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como jogador do Grêmio para ficar à disposição de Renato. Como vinha jogando, está em totais condições físicas.

