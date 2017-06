Marquinhos é apresentado no Olímpico e se coloca à disposição para estrear

31/05/2011 | 18h11

O primeiro reforço do Grêmio para o Brasileirão apresentado oficialmente foi Marquinhos. Diferente das maiorias das contratações, que chegam e precisam de um tempo para começar a jogar, o meia se colocou à disposição de Renato para estrear no próximo domingo:— Temos ainda alguns exames para fazer. Já vinha jogando, ritmo de jogo não vai faltar, o que vai precisar é entrosamento, mas a gente fica contente de, quando tiver oportunidade, aproveitar. Se o Renato precisar domingo, vou estar à disposição —garantiu.O jogador que veio do Avaí também explicou as declarações que deu há 10 dias , quando ficou brabo ao ser questionado se estaria se transferindo para o Grêmio. Marquinhos garantiu que estava concentrado na disputa da Copa do Brasil com o time catarinense:— Conversei, disse que queria ficar no Avaí e depois da Copa do Brasil a gente ia se reunir e decidir. Mas os procuradores acertaram, faltava só a assinatura, mas seria muito hipócrita da minha parte dizer que eu estava acertado com outro clube em meio à Copa do Brasil — explicou.— É conquistar um espaço, primeiro. É um time de qualidade, mas vim para cá com o pensamento de ajudar. O desafio é conquistar um título importante. Agora disputando o Brasileirão, é brigar pelo título. Time grande tem sempre que estar na frente. Fiz o contrato de 3 anos porque sei que vou ser feliz aqui.— O Renato quer jogador cascudo, mas de qualidade também. Isso são fatores que se juntam. Meu pensamento é poder ajudar o Renato onde ele quiser e respeitando o treinador.— A gente tem que se colocar no lugar devido, no Avaí eu era praticamente o que o Neymar e o Ganso são no Santos. Aqui o próprio treinador é consagrado, aqui sou um jogador que veio ajudar. Acho que sou um jogador que pode fazer o time jogar, respeitar todo mundo, e tenho que ter consciência que o clube é maior que qualquer jogador.— Só me falaram coisas boas do Grêmio, falei com o Silas, o Ferdinando, o Willian, o Edílson. E nas poucas horas que estou aqui vi que o que eles falaram é verdade. Fui contratado para jogar e tenho que entrar em campo para jogar, negócio de imprensa, torcedor, a gente conquista com o que faz dentro de campo. Claro que existe pressão aqui, é um clube mundialmente conhecido, vencedor, mas não é meu primeiro grande clube.

