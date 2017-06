Mesmo com temperatura mais alta, terça deve ter geada em municípios da Serra

31/05/2011 | 00h10

A geada registrada na manhã de segunda-feira - a mais gelada do ano até agora no Estado - deve se repetir nesta terça-feira em alguns municípios da Região da Serra, principalmente na parte mais alta, como Vacaria e São José dos Ausentes. No entanto, segundo a Somar Meteorologia, a temperatura deve ser mais alta do que as registradas nos últimos dias no Rio Grande do Sul.



O tempo deve continuar firme, com previsão de sol em todas as regiões do Estado e frio mais ameno. Em São José dos Ausentes, a mínima deve ser de 3°C - na segunda-feira, a cidade registrou a temperatura mais baixa desde o início do ano, com 1,3°C. Na Capital, a mínima deve ficar na casa dos 11°C, de acordo com a Somar. Na segunda, Porto Alegre teve frio de 9,3°C por volta das 8h na estação do Inmet no Jardim Botânico.



Seis cidades tiveram geada na segunda



Pelo menos seis cidades gaúchas registraram geada na manhã de segunda. Nos Campos de Cima da Serra, geou em Cambará do Sul e em Bom Jesus, onde fez 2ºC. No Noroeste, foi registrada geada moderada em Ibirubá.



No Norte, a geada chegou com intensidade fraca em Lagoa Vermelha e em Passo Fundo. A geada moderada foi registrada na Fronteira Oeste, em Santana do Livramento.



