Miralles chega a Porto Alegre e é recebido pela Geral do Grêmio

31/05/2011 | 14h48



Torcedores do Grêmio recepcionam Miralles

Foto: Juliano Schüler

Segundo desembarque do dia com reforços do Grêmio. Pela manhã foi Marquinhos. Agora, na parte da tarde desta terça, foi a vez do argentino Miralles chegar a Porto Alegre. O avião que trouxe o atacante, contratado ao Colo-Colo, do Chile, pousou na pista do Salgado Filho pouco antes das 14h.Ao contrário das chegadas de jogadores de futebol, que estão sendo feitas pelo portão externo, o jogador desembarcou normalmente pelo portão internacional, passando pelo saguão do Aeroporto Salgado Filho. Embora não chegasse a 50 tricolores, a torcida fez muito barulho com cânticos de estádio.Foram cerca de 20 minutos desde o pouso até Miralles aparecer para a torcida às 14h15min. De imediato, o coro mudou para "Miralles, querido, a Geral está contigo".

Miralles chega ao Grêmio para assinar contrato por três anos. Do Salgado Filho, partiu para o Hospital Mãe de Deus, onde realizaria exames médicos. Em seguida, rumaria para o Estádio Olímpico. Ainda não está definido se a apresentação oficial será realizada nesta terça ou na quarta.



O argentino sofreu uma lesão muscular de grau leve, conforme o departamento médico do Colo-Colo, na partida com a Universidad Católica.



Os reforços que vêm do Chile não devem parar por aí. Além dele, o clube tenta trazer do mesmo Colo-Colo seu parceiro de ataque, Paredes.





