31/05/2011 | 16h57

Um acidente de trânsito causou a morte do motociclista Márcio José Malinski, 28 anos, na manhã desta terça-feira, em Nova Petrópolis. Foi por volta das 7h30min, no Km 15 da rodovia Nova Petrópolis-Gramado (ERS-235), na altura da linha Brasil.O motociclista colidiu com um caminhão que fazia a conversão na rodovia. Malinski, nascido em Gaurama, próximo a Erechim, morreu a caminho do hospital Nova Petrópolis.