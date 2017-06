Na chegada ao Brasil, Anderson revela que esteve perto de voltar ao Grêmio

31/05/2011 | 11h56

Minutos antes do meia Marquinhos desembarcar no Aeroporto Salgado Filho para ser apresentado como novo jogador do Grêmio, um antigo ídolo da torcida tricolor também chegava em Porto Alegre. O meia Anderson se apresenta nesta quarta-feira em Goiânia para os amistosos frente a Holanda e Romênia pela Seleção, mas vai passar um dia na capital gaúcha antes de viajar para representar o país.

Anderson disse ter ficado muito triste com a derrota do Grêmio no Gauchão para o maior rival e revelou que no começo do ano passado esteve muito perto de voltar ao clube do coração. Na época, o jogador se recuperava de uma cirurgia no joelho.

– Sempre foi um sonho voltar a atuar pelo Grêmio. Sempre quis jogar no Grêmio. Tive bem perto de voltar, mas acabei não fechando e renovei por mais seis anos com o Manchester. Quando encerrar meu contrato lá, eu vou estar com 29 anos e aí quero voltar a jogar aqui – disse Anderson.

Com a lesão de Paulo Henrique Ganso, Anderson poderá ser aproveitado por Mano Menezes em uma posição mais adiantada do que vem atuando no Manchester United pela Seleção Brasileira. Com um estranho sotaque português, o jogador disse que não terá problemas quanto a isto.

– Por mim está na boa. Onde tiver que jogar vou procurar dar 100%. O sotaque português é porque tenho muito portugueses vivendo na minha volta. Eu convivi com o Cristiano Ronaldo, hoje converso muito com o Nani – explicou Anderson.

A apresentação dos jogadores à Seleção Brasileira está marcada para quarta-feira ao meio-dia, no Aeroporto de Goiânia. Anderson deve embarcar de Porto Alegre ao lado de Victor e Leandro Damião, jogadores da dupla Gre-Nal que também foram convocados.

