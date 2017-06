Nelson Goetten de Lima passa a noite preso em sala na Deic

31/05/2011 | 12h05

O ex-deputado federal Nelson Goetten de Lima, preso na segunda-feira por suspeita de estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável, passou a noite trancado em uma sala da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Florianópolis.



De acordo com o delegado responsável pelo caso Renato Hendges, o ex-deputado não tem direito a uma cela especial e só foi colocado em uma sala separada até prestar depoimento, o que deve acontecer ainda nesta terça-feira.



— Ele será recolhido ao sistema e levado para o Presídio de Itapema, independente de ter sido deputado ou não — comentou o delegado.



O ex-deputado federal Nelson Goetten de Lima foi preso preventivamente. O político, que atualmente é presidente do Partido da República (PR) em Santa Catarina, teria abusado por pelo menos duas vezes de uma adolescente de 14 anos. Os crimes teriam acontecido em 2009 e 2010.



Prisão preventiva



O delegado falou que a prisão preventiva só foi pedida, porque Goetten teria tentado interferir no curso do processo, coagindo vítimas e testemunhas.



— Só pela acusação de estupro, o inquérito seria concluído sem o pedido de prisão preventiva — Explicou Hendges.



Mais envolvidos



Ainda de acordo com o delegado as investigações apontam a participação de outros envolvidos. Segundo ele, o esquema conta com uma rede de pessoas ligadas a Goetten, na qual o ex-deputado seria o principal favorecido.



Hendges não disse se os outros envolvido também seriam políticos, mas garantiu que todos que participaram serão punidos.