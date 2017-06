Porto Alegre precisa licitar obras da Copa até dezembro

31/05/2011 | 20h46

Porto Alegre, assim como todas as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, têm que licitar até dezembro deste ano todas as obras referentes à copa. As obras que não forem licitadas no prazo não serão incluídas no PAC da Copa. A informação foi repassada a governadores e prefeitos das 12 cidades-sede da Copa no Brasil, em reunião com a presidente Dilma, no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira.



Nenhuma das 10 obras previstas para Porto Alegre foi licitada. No entanto, segundo o cronograma da Secretaria Extraordinária da Copa 2014, todas elas têm licitação prevista para o segundo semestre de 2011.



No encontro, também foi divulgado que dos 12 estádios onde acontecerão os jogos, oito estarão prontos até o final de 2012, entre eles o de Porto Alegre. Dois dos estádios estão com luz amarela, ou seja, devem ficar prontos em 2013, ainda para a Copa das Confederações, e dois estão com luz vermelha, o de Natal e o de São Paulo, que ficarão prontos apenas no final de 2013.