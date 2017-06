Portugal libera investigação contra vice-cônsul suspeito de desviar R$ 2,5 milhões de Arquidiocese

31/05/2011 | 17h05

Um documento recebido na tarde desta terça-feira pela Polícia Civil gaúcha autoriza o seguimento das investigações no Brasil contra o ex-vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre, Adelino Vera Cruz Pinto, suspeito de desviar R$ 2,5 milhões da Arquidiocese da Igreja Católica na Capital.



A carta, na qual o governo português renuncia à imunidade consular — que impedia Pinto de ser processado, conforme tratado em convenção —, é uma respostas a um pedido do delegado Paulo Cesar Jardim, da 1ª Delegacia da Polícia Civil em Porto Alegre.



Jardim tinha iniciado a investigação que apontou Adelino como suspeito, mas paralisou o inquérito ao descobrir que o vice-cônsul tinha imunidade diplomática.



— Estou agradecido ao governo de Portugal pela pronta resposta. Daremos continuidade ao trabalho que tinha parado por questões legais. Vamos, agora, em em busca do rastro do dinheiro e da identificação de possíveis co-autores no Brasil e no Exterior — afirma o delegado.



Entenda o caso



Desde o março, a Arquidiocese tenta reaver os R$ 2,5 milhões após a suspeita de golpe. Este valor teria sido repassado ao vice-cônsul Adelino Pinto, que conduziu negociações com uma ONG belga para reformar igrejas no Estado.



>>Em gráfico, entenda como teria ocorrido o suposto golpe



Em busca de verba para restaurar as igrejas Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e Bom Senhor, em Triunfo, párocos gaúchos procuraram o Vice-Consulado de Portugal na Capital no primeiro semestre do ano passado. Na ocasião, o vice-cônsul afirmou que ajudaria a conseguir os recursos pelo Projeto de Restauração do Patrimônio de Origem Portuguesa.



Adelino Pinto teria se oferecido para levar os documentos a Portugal, durante uma visita ao pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Luís Inácio Ledur.



Um mês depois, o vice-cônsul confirmou que uma ONG belga, ligada ao governo português, ajudaria nas duas obras, repassando 70% do total necessário. Adelino Pinto chegou a anunciar o acordo à imprensa em novembro e a notícia foi publicada no site da Embaixada portuguesa.



Em dezembro, três párocos gaúchos se reuniram em Lisboa com a representante da ONG belga Patrimônio de Restauração, Teresa Falcão e Cunha, que confirmou o investimento de R$ 12 milhões na reforma das igrejas. Porém, a Arquidiocese de Porto Alegre teria que depositar R$ 2,528 milhões na conta da ONG, como contrapartida.