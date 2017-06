Prazo para vacinação contra a febre aftosa encerra nesta terça-feira no Estado

31/05/2011 | 04h21

Encerra-se nesta terça-feira o prazo para a vacinação contra a febre aftosa no Estado. Criadores de bovídeos – bovinos, búfalos, ovinos, caprinos e suínos – que ainda não imunizaram seus animais têm até as 18h para aplicar as doses.



A meta da Secretaria da Agricultura é vacinar 95% dos cerca de 14 milhões de animais. Segundo o chefe do serviço de doenças vesiculares da secretaria, Fernando Groff, se esse percentual for atingido, indica que tudo está dentro do previsto, mesmo com o aquecimento do setor agropecuário, que está gerando aumento do rebanho gaúcho.



– Até o momento, não tivemos problema – comentou Groff.



A regional de Alegrete, composta por sete municípios, atingiu até ontem à tarde 66,1% de animais vacinados. Mas a supervisora da regional de Alegrete da secretaria, Paula Devincenzi, lembra que os criadores têm até 5 de junho para fazer a entrega da nota fiscal da vacina na inspetoria do município e que esse percentual deverá ficar acima dos 90%. Em 2010, o índice na primeira etapa ficou em 96,04%.



Como fazer



Prazo para aplicar as doses:

- Quando: hoje, até as 18h

- Onde: na inspetoria veterinária do município (doses gratuitas aos pequenos produtores) ou nas casas veterinárias (grandes produtores)

- Multa: a partir de amanhã, 2% sobre o valor do rebanho. Para os reincidentes, 4%



