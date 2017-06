Presa dupla suspeita de assalto e sequestro em Passo Fundo

31/05/2011 | 01h10

Um jovem e um adolescente foram detidos por volta das 18h30min de segunda-feira pela Brigada Militar suspeitos de terem assaltado e sequestrado três pessoas no domingo em Passo Fundo, no norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi localizada na divisa entre os bairros Donária e Santa Marta.



Eles foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia para registro do flagrante. Foragido da Justiça, o jovem de 22 anos deve ser encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. O adolescente de 17 anos aguardará decisão judicial sobre internação no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).



O crime ocorreu às 23h de domingo na Rua Capitão Eleutério, no centro da cidade. Um casal e a mãe da mulher saíam de um restaurante quando foram surpreendidos pelos ladrões. A dupla de bandidos assumiu a direção do Fiesta da família.



A mulher de 26 anos e a mãe dela, de 50 anos, foram mantidas reféns por um dos assaltantes em um mato próximo a um CTG. Em seguida, o outro ladrão conduziu o homem de 28 anos até agências bancárias com a intenção de sacar o máximo de dinheiro possível.



Enquanto isso, a mulher de 26 anos foi estuprada pelo outro assaltante. Sem poder sacar dinheiro devido ao horário de funcionamento dos terminais bancários, o ladrão decidiu retornar com o veículo ao matagal.



Rapidamente, as vítimas foram obrigadas a entrar novamente no automóvel. Por volta da 1h de segunda-feira, mãe e filha foram liberadas na Vila Luiza. Os assaltantes ameaçaram matar o homem de 28 anos caso elas denunciassem o caso à polícia.



Durante a madrugada, o homem ficou refém dos ladrões. Os bandidos rodaram pela cidade até decidirem trancar a vítima no porta-malas do veículo. Por volta das 6h, os ladrões voltaram à agência bancária e obrigaram-no a sacar R$ 1 mil. Em seguida, ele foi libertado.



O carro, abandonado fechado e sem chaves no bairro Nossa Senhora Aparecida, será avaliado pela perícia. A polícia suspeita que os mesmos ladrões cometeram outro assalto ocorrido na noite de sexta-feira, quando um jovem foi ferido com um tiro no ombro em Passo Fundo.