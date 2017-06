31/05/2011 | 21h38

Quadrilha encapuzada invade jantar no Jockey Club, em Santa Maria, e rouba vítimas

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira

Na noite desta segunda-feira, quatro ladrões encapuzados e armados invadiram um dos salões do Jockey Club, na zona oeste de Santa Maria, onde ocorria um jantar, e renderam os 15 participantes. Do local, a quadrilha roubou carteiras, dinheiro e documentos das vítimas, além de uma TV LCD de 32 polegadas na qual o grupo assistia às corridas de cavalo no local. A ação durou cerca de 15 minutos.



O quarteto fugiu em um Prisma, de um homem de 34 anos que estava no jantar. Menos de duas horas depois, o carro foi encontrado em outro extremo da cidade, na Vila Ipiranga. Segundo a Brigada Militar, o painel do Prisma estava danificado e o som foi furtado. Conforme relato de populares, a quadrilha teria entrado em um Vectra escuro e fugido.



O caso ficou a cargo da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec). Já há suspeitos. Foram colhidas impressões digitais no local a fim de compará-las com as dos suspeitos.