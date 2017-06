Quarta-feira poderá ter nevoeiro nas regiões Metropolitana, Sul e Central

31/05/2011 | 19h45

A frente fria se afasta e o tempo começa a abrir na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No entanto, ainda restam muitas nuvens e por isso a temperatura não cai tanto na madrugada. A mínima fica em torno dos 9°C na maior parte do Estado.

Há possibilidade de nevoeiro no início da manhã na Região Metropolitana, Centro do Estado e região Sul.



No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o sol predomina devido a chegada de uma nova massa de ar polar. Com isso, os ventos passam a soprar do quadrante sul e carregam ar mais frio para o Estado e, mesmo com o sol, a máxima deve ultrapassar os 20°C apenas no noroeste gaúcho. Na Serra, as máximas não devem passar dos 17°C.



Em Porto Alegre, sol e poucas nuvens no decorrer do dia, sem previsão de chuvas. As temperaturas permanecem estáveis, variando de 9°C e 19°C.



Nesta terça-feira, a menor temperatura registrada foi em Cambará do Sul, onde fez 2.5°C. Em Porto Alegre, a mínima foi 9.9°C e a máxima 18.7ºC.



