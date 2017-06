31/05/2011 | 18h25

Resumo do Chamada Geral - Rádio Gaúcha

Segunda edição

— Aprovado reajuste do magistério na Assembleia gaúcha.



— Governo entrega relatório da força-tarefa do Daer na Assembleia.



— Governo português retira título de ex-cônsul de Porto Alegre suspeito de desvio de R$ 2,5 milhões da arquidiocese da Capital.



— Dilma se reúne com governadores e prefeitos das sedes da Copa 2014.



— Novo presidente da Famurs vai cobrar do Estado mais recursos para área da saúde.



— Polícia e Exército intensificam fiscalização sobre comércio e uso de explosivos no Rio Grande do Sul.



— Justiça ouve ciclistas vítimas de atropelador em Porto Alegre na primeira audiência do caso.



— Operação conjunta da polícia apreende 100 máquinas caça-níqueis em São Leopoldo.



— Estudantes de duas universidades federais se reúnem para formular documento por mais segurança nos campi de Porto Alegre.



— Capital terá mais 110 vagas em albergues durante o inverno.



— Sarney volta atrás e manda recolocar painel sobre o impeachment do ex-presidente Fernando Collor na galeria do Senado.



— Após 15 anos foragido, sérvio que comandou genocídio é extraditado para Haia.