Resumo do Correspondente Ipiranga 8h - Rádio Gaúcha

31/05/2011 | 08h21

— Susepe encontrou nesta manhã, no Instituto Penal de Viamão, um carro roubado. O local abriga 450 detentos do regime semiaberto.

— Um casal de idosos morreu em acidente em Pelotas.

— Na zona norte de Porto Alegre, motociclista morreu à noite passada na Avenida Assis Brasil com a Rua Zeferino Dias.

— PM à paisana matou dois assaltantes em Cachoeirinha.

— Incêndio atingiu a fábrica de calçados Sohne Sohne, que fica às margens da RS-115, em Três Coroas, no Vale do Paranhana.

— Autoridades do Irã retiveram no ar durante duas horas o avião oficial da chanceler alemã, Angela Merkel. Ela faz viagem oficial para a Índia.

— PMDB cobra mais poder de decisão dentro do governo Dilma. O partido quer a retomada das nomeações para o segundo escalão e a presença do vice Michel Temer no centro das decisões.

— Presidente do Partido da República em Santa Catarina, Nelson Goetten, foi preso suspeito de estupro e aliciamento de menores.

— Servidores da prefeitura de Porto Alegre voltam hoje ao trabalho.

— Prefeito de Porto Alegre está em Brasília para tratar da ampliação do aeroporto Salgado Filho.

— Termina hoje a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul.

— Rádio Gaúcha realiza em Santo Ângelo o projeto Debates do Rio Grande.

— Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul estima crescimento entre 4 e 5% nas vendas do Dia dos Namorados em relação a 2010.

— Salão Internacional do Couro e do Calçado começa hoje no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado.

— Grupo Hyundai manifestou interesse em investir no Porto de Rio Grande.