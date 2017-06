31/05/2011 | 23h50

Resumo do Plantão Gaúcha - Rádio Gaúcha

— Deputados aprovam reajuste para o magistério em sessão tumultuada.



— Cpers ameaça entrar em greve para protestar contra o pacote do governo do Estado.



— O ex-vice cônsul de Porto Alegre suspeito de desviar R$ 2,5 milhões da Arquidiocese da Capital perdeu o título diplomático.



— Ciclistas atropelados na cidade Baixa devem terminar de depor ainda nesta terça-feira.



— Portaria do governo federal libera a saída de mil carros do estacionamento do porto de Rio Grande.



— Sarney recua e decide liberar painel de impeachment de Collor na exposição do Senado.



— O plenário do Senado aprovou projeto que prevê a realização de plebiscito sobre a criação do Estado de Tapajós, que seria uma divisão do Estado do Pará.



— Trinta e três municípios gaúchos perdem temporariamente recursos para a gestão do Bolsa Família.



— Dilma dá prazo a prefeitos para concluírem licitações de obras da Copa.



— Governo entrega relatório da força-tarefa à Assembleia.