Santa Maria e Pelotas oferecem área para receber instalações da nova fábrica da Hyundai

31/05/2011 | 04h08

Com representantes de quatro municípios na missão gaúcha que está na Coreia do Sul, a disputa pela sede de uma fábrica de elevadores que o Grupo Hyundai irá instalar no Rio Grande do Sul começou no Oriente mesmo.



O prefeito de Santa Maria, Cezar Schirmer, e o secretário de Desenvolvimento de Pelotas, Eduardo Macluf, garantiram que farão de tudo pelo investimento.



Schirmer disse que oferecerá qualquer área que a empresa queira:



— A cidade que pode sediar uma empresa assim estará num outro patamar no desenvolvimento econômico.



Macluf disse que Pelotas concederá o que for necessário, mas ressalta que irá respeitar o que for encaminhado pelo governo do Estado para não prejudicar o investimento:



— Vamos apresentar nosso interesse à Secretaria de Desenvolvimento.



Os dois posaram para fotos ao lado da presidente da Hyundai Hyun Jeong-Eun. O secretário de Assuntos Extraordinários de Rio Grande, Gilberto Pinho, diz que a presença de uma fábrica como esta ajudaria na diversificação da economia do município, mas que ainda não fez nenhum movimento de atração.



O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, diz que a cidade não tem área para instalar a empresa. Ele planeja construir no futuro um parque industrial.



