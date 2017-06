Terça-feira movimentada: confira como foi o dia do Grêmio

31/05/2011 | 22h30

Foto: Emílio Pedroso

O dia foi movimentado no Estádio Olímpico. Finalmente os reforços tão aguardados pelo técnico Renato começaram a chegar para reforçar o time do Grêmio. Primeiro desembarcou o meia Marquinhos. Depois foi a vez do atacante argentino Miralles.Após realizarem exames médicos, os dois foram apresentados oficialmente na sala de imprensa do Estádio Olímpico. Na próxima quinta-feira, o volante Gilberto Silva deve chegar a Porto Alegre para vestir a camisa do Grêmio e também reforçar o grupo.Enquanto isso, os jogadores do grupo treinaram em dois turnos. Pela manhã e durante a tarde foram realizados trabalhos físicos no campo suplementar. Lúcio, que recebeu uma pancada no tórax no último jogo, não participou da atividades.Confira como foi a movimentada terça-feira gremista, marcada por apresentações de reforços.O jogador que veio do Avaí chegou já pensando em disputar um clássico Gre-Nal:— Quero disputar um Gre-Nal, encarnar o espírito gremista e entrar para a história — disse.



14h - Miralles chega ao Salgado Filho



No início da tarde, foi a vez do argentino Miralles desembarcar na capital gaúcha. Os torcedores que esperavam o jogador entregaram para o jogador uma manta com as cores do Grêmio.





Foto: Tadeu Vilani



Durante a tarde, os dois jogadores realizaram exames médicos no Hospital Mãe de Deus, no bairro Menino Deus. Após os testes, foram para o Estádio Olímpico onde seriam apresentados para a imprensa.



17h50min - Marquinhos chega para a entrevista coletiva



Marquinhos foi o primeiro a ser apresentado oficialmente. Com um discurso mostrando personalidade, ele falou que pretende resolver todos os problemas com boas atuações:



— Fui contratado para jogar e tenho que entrar em campo para jogar. Negócio de imprensa, torcedor, a gente conquista com o que faz dentro de campo. Claro que existe pressão aqui, é um clube mundialmente conhecido, vencedor, mas não é meu primeiro grande clube.





Foto: Jean Schwarz



Marcos Vicente dos Santos (Marquinhos)

Posição: meio-campo

Nascimento: 29/09/1981 - Biguaçu (SC)

Clubes: Avaí, Bayer Leverkusen (ALE), Flamengo, Paraná, São Paulo, Coritiba, Santa Cruz, Atlético-MG, Santos



18h05min - Miralles entra na sala de imprensa do Estádio Olímpico



Assim como Marquinhos, Miralles também mostrou uma personalidade forte durante a entrevista coletiva da sua apresentação. O atacante garantiu que a personalidade pode ser usada como um fator positivo:



— Tive várias discussões no Chile, sei que tenho que melhorar isso, mas jogador argentino sempre tem personalidade, e aqui creio que é fundamental ter essa personalidade também.





Foto: Jean Schwarz



Ezequiel Nicolás Miralles

Posição: atacante

Nascimento: 21/07/1983 - Bahia Blanca (Argentina)

Clubes: Quilmes (ARG), Huracán (ARG), Ferro Carril (ARG), Defensa y Justicia (ARG), Racing (ARG), Talleres (ARG), Everton (CHI), Colo-Colo (CHI)



Mais reforços



A próxima apresentação de reforço no Estádio Olímpico deve acontecer ainda nesta semana. O volante Gilberto Silva deve chegar a Porto Alegre na próxima quinta-feira, às 9h10min, e conceder entrevista no mesmo dia.





